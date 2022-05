Dentro da psicologia existe um termo chamado “rede de apoio”, sem delongas ele se refere a pessoas queridas que ajudam no processo de tratamento psicológico. É como se fosse os amigos e parentes que você jamais deve deixar sair da sua vida pelo bem que fazem a você e sua saúde mental. Foi pensando nisso que hoje listamos esses tipos de pessoas para você valorizar e cultivar amizades.

6 tipos de pessoas que você jamais deve deixar sair da sua vida:

1. Está sempre ao seu lado

Sabe aquele seu amigo, namorado ou primo que sempre está ao seu lado, seja em momentos bons ou ruins? Pois é, valorize essa pessoa, ela realmente gosta e se importa de verdade contigo!

2. Consegue dividir

Ter alguém em nossa vida para dividir nossas dores, medos e sonhos, sem termos vergonha do que somos é muito especial. Por isso, se você se lembrou de alguém agora, saiba que você jamais deve deixá-la sair do seu cotidiano.

3. Respeita sua dor

Outra pessoa que deve ganhar espaço em sua rotina é aquele que respeita a sua dor, sem minimizar ou ignorar. Poder compartilhar com alguém o que está te fazendo mal é um grande privilégio.

4. Apoia seus sonhos

Lado a lado com quem respeita sua dor, temos aquele tipo de pessoa que sempre apoia seus sonhos e se alegra com suas conquistas. Com toda certeza, essa pessoa é alguém inigualável e que faz questão de te ver bem.

5. Mantém o vínculo

Saindo um pouco fora do seu cotidiano, aqui temos aquela pessoa que podemos ficar semanas ou meses sem se ver ou conversar, que nada muda. Ela mantém o vínculo com você mesmo com toda distância. Mantenha ela por perto!

6. Te deixa à vontade

Por último, não tinha como deixar de fora da nossa lista aquela pessoa especial que te deixa à vontade, sem medir esforços para agradar.

