Adolescente de Anápolis vai parar no HEANA após levar facada de ladrão por não estar com celular

Uma adolescente, de 17 anos, deu entrada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) após um ladrão golpeá-la com com uma facada nas costas.

O motivo? Ela não estar com um aparelho celular no momento em que foi abordada pelo criminoso, que fugiu de bicicleta após o ato covarde na noite desta quarta-feira (04).

Segundo a Polícia Militar (PM), a garota mora no Residencial Dom Felipe, bairro região Norte de Anápolis, e o crime ocorreu enquanto ela realizava serviços domésticos na porta de casa.

O bandido, ainda não localizado pela corporação, teria se irritado após anunciar o assalto e descobrir que sairia de mãos abanando.

Já a adolescente teve de ser intubada para realização de cirurgia assim que chegou no HEANA levada pelo Corpo de Bombeiros. O quadro clínico, no entanto, é estável e a expectativa é de que a paciente receba alta após a finalização dos procedimentos.