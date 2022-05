Após ser enganada e perder R$ 30 mil no ‘golpe da OLX’, moradora de Anápolis consegue a primeira vitória

Se tornou cada vez mais fácil ouvir a história de alguém que sofreu algum prejuízo comprando pela internet. Um dos principais, e que já fez vítimas em Anápolis, é o Golpe do Intermediário, mais conhecido como ‘Golpe da OLX’.

Nele, os golpistas conseguem clonar anúncios de produtos reais, feitos por terceiros, negociam e recebem o pagamento pelo produto, deixando o vendedor original e o comprador em desvantagem.

Em um dos casos mais recentes registrados na cidade, a vítima teve a primeira vitória depois que a Justiça mandou bloquear a conta de um suspeito de estelionato, que teria recebido R$ 30 mil com o golpe.

Na ocasião, a mulher olhava um carro que estava sendo apresentado por um intermediário. Como ela se interessou pelo veículo, logo realizou o depósito bancário pelo PIX. Foi aí que começou o pesadelo.

Quando a compradora tentou pegar o automóvel, o dono negou entregá-lo, afirmando que não havia recebido qualquer quantia. As autoridades então precisaram ser acionadas.

Ao Portal 6, o advogado Naidel Peres, que cuidou da defesa da vítima, contou que esse tipo de crime está se tornando cada vez mais frequente e que praticamente todos os dias um boletim de ocorrência com este golpe é registrado.

Além do meio mais utilizado, o advogado revelou ainda que os golpistas também estão buscando novas formas para cometer o delito.

“Estão evoluindo e utilizando não apenas a OLX, mas agora também estão usando o marketplace do Facebook para praticarem esse mesmo tipo de crime”, alertou.

OLX

Por causa dos registros de golpes aplicados por meio de anúncios, a própria OLX já explicou com detalhes no site como os golpistas agem como uma forma de alertar os compradores.

Na publicação, todas as fases do golpe são descritas minuciosamente. Também são dadas dicas para as pessoas reconhecerem eventuais estelionatários.