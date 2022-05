Esta é a frequência correta com que você deve passar o pano no chão para manter a casa limpa

Passar um pano na casa é uma excelente saída para quem quer deixar a casa mais limpa, sem ter todo o trabalho de jogar água e esfregar todos os ambientes. Essa ação, normalmente, envolve varrer o ambiente, seguido de passar um pano úmido com algum produto de limpeza. Bom, mas você sabe quando você deve passar o pano no chão para manter a casa limpa?

Antes de chegarmos nesse ponto, vamos te dar algumas dicas para limpar o chão de uma forma mais eficiente. Primeiro, escolha um local para onde vai concentrar toda a poeira que você irá varrer.

Além disso, tente começar toda a faxina pelos cantos do cômodo até juntar a poeira no meio. Apesar de parecer simples, varrer sem ter esse direcionamento pode tomar o seu tempo.

Depois disso, junte toda sujeira e poeira, e jogue no lixo. Agora, entra em cena nosso protagonista: o pano. Nesse momento, você pode usar produtos multiuso perfumados, sabão líquido, água sanitária ou desinfetante.

Para isso, encha um balde com água quente e adicione alguma das opções de produto que demos acima. Em seguida, umedeça o pano na mistura e passe-o no chão com a ajuda de um rodo.

Afinal, quando você deve passar o pano no chão?

A nossa recomendação é que, caso você more sozinho, faça essa limpeza de 1 a 2 vezes por semana. Porém, se morar com mais gente, principalmente crianças, busque limpar pelo menos de 2 a 3 vezes na semana.

Agora, se você possui um bicho de estimação, a dica é limpar em dias alternados, já que os bichinhos podem trazer sujeiras da rua para o chão de casa.

