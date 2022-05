Influenciadora faz alerta após querer sorriso perfeito e ter a vida arruinada em procedimento

Tem ficado cada vez mais comum assistir na internet procedimentos estéticos que acabaram dando muito errado e o caso de uma irlandesa está repercutindo bastante e chocando internautas no mundo todo.

Amanda Turner decidiu viajar até a Turquia para realizar uma mudança nos dentes e os deixar mais brancos e perfeitos. No entanto, a surpresa que recebeu não foi nada agradável.

O ‘profissional’ deixou a boca da influencer completamente irreconhecível, com os dentes todos lixados e deformados. Devido ao choque, ela recorreu às redes sociais para conscientizar outras pessoas.

“O estrago que eles causaram é muito sério. A única coisa que posso dizer é: se alguém está pensando em ir a Istambul para consertar os dentes, não faça isso! Eles arruinaram minha vida”.

No vídeo publicado no perfil do TikTok, os dentes parecem saudáveis, mas a mulher afirma sentir uma “dor insuportável” e que será necessário outro especialista para os remover “por causa da cola que usaram”.

Um dia depois da publicação, Amanda retorna à plataforma com uma gravação mostrando a realidade da boca já com as próteses removidas.

As cenas chegaram a assustar os internautas, principalmente os que almejavam fazer o mesmo processo dentário. Outros acabaram ficando compadecidos com o sofrimento dela.

