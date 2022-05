Um bom relacionamento envolve coisas muito além de amor. Aqui podemos citar a cumplicidade, lealdade, companheirismo, benevolência, respeito e diálogo. Em contrapartida, existem muitos casais que vivem um amor doentio sem a presença evidente dos pontos citados. Por isso, hoje vamos falar de alguns sinais que podem indicar que seu relacionamento não é nem um pouco saudável!

6 sinais que revelam que seu relacionamento não é nem um pouco saudável:

1. Conflitos constantes

É muito normal haver brigas e desavenças dentro de um relacionamento amoroso. Todavia, quando esses conflitos começam envolver comentários ofensivos ou que questionem seu caráter, é hora de abrir os olhos! Pode ser que seu amado (a) esteja sendo tóxico com você.

2. Não há apoio

Se seu amado ou amada não te apoia, principalmente em questões mais problemáticas em sua vida, é hora de cair fora desse relacionamento. É fundamental, dentro do amor, o companheirismo em todas as horas, sejam elas boas ou ruins.

3. Perdeu interesse

Um namoro ou casamento exige um toque físico. Não é nem um pouco normal casais que não se beijam ou se abraçam, bom e quando isso acontece pode ser um sinal de que ele (a) está interessado (a) em outro alguém.

4. Agindo de forma estranha

Sabe quando seu amado (a) começa a agir de forma diferente, te envergonhando ou ferindo sua autoestima? Isso é um sinal clássico de toxicidade em um relacionamento. Opte por conversar ou cair fora de vez.

5. Você nunca leva a culpa

Outra coisa que deve ser avaliada é a forma com que ele (a) trata os problemas dentro do namoro ou casamento. Se você sempre leva a culpa, independente de estar ou não errado (a), pode ser um sinal de que há desafios dentro do seu romance.

6. Não tem tempo para o outro

Para encerrar nossa lista, abra o olho caso o seu companheiro (a) esteja monopolizando todo o seu tempo livre com ele (a), não tendo tempo para você. Como já citamos, é necessário muito companheirismo e lealdade em um relacionamento, não egoísmo.

