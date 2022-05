Homem é condenado a passar mais de 37 anos na cadeia por matar ex-mulher na frente da filha

A Justiça condenou Reginaldo Pereira da Silva a 37 anos, um mês e 10 dias de prisão pelo feminicídio de Érica Sousa de França da Silva, de 40 anos, que foi morta na frente da filha, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu no dia 13 de outubro de 2019.

O júri ocorreu na terça-feira (3), presidido pela juíza Christiana Aparecida Nasser Saad, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Formosa. Reginaldo foi casado com a vítima por 23 anos e eles tiveram três filhos. Porém, quando o homem matou a telefonista, eles estavam divorciados.

A denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO) narrou que o réu não aceitou o fim do casamento e o relacionamento da ex-esposa, que era deficiente física, com um novo namorado.

Os promotores apontaram ainda que Reginaldo tinha histórico de violência contra a vítima e, desde a separação, fez ameaças contra ela.

O homem também foi condenado pelas tentativas de homicídios contra dois policiais militares e por ter ameaçado o namorado da ex-mulher.

Relembre o caso

O MPGO aponta que o réu fez cópias das chaves da casa onde a ex-esposa morava. No dia 13 de outubro de 2019, foi ao local com uma arma de fogo. A filha do casal tentou alertar a mãe e o padrasto, mas Reginaldo empurrou a porta do cômodo onde a mulher estava e atirou seis vezes contra ela. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que morreu na hora.

O réu ainda tentou arrombar a porta do cômodo onde o namorado da ex-mulher estava, mas não conseguiu. A Polícia Militar foi chamada e foi alvo de tiros. Quando ficou sem munição, ele se entregou e foi preso em flagrante.

A juíza considerou que o réu “agiu de forma premeditada e consciente das consequências de suas ações”. A magistrada lembrou ainda que uma das filhas presenciou o assassinato da mãe.

“Os familiares ficaram extremamente abalados e entristecidos, tendo a morte de Érica gerado consequências na vida de todos por longo período de tempo, certamente até hoje e sem data para terminar”, escreveu na sentença.

Defesa vai recorrer

A defesa de Reginaldo informou, em nota, que vai recorrer e pedir a anulação do júri. O advogado alega que os 37 anos de pena não são relativos apenas a crimes contra Érica e, portanto, houve condenação para além de provas apresentadas nos autos.

Veja a nota na íntegra