Caminhonete é apreendida durante ato pró-Bolsonaro em Anápolis: “recalque petista”

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que uma caminhonete foi apreendida durante o ato pró-Bolsonaro realizado em Anápolis neste sábado (07).

Plotado com as cores verde e amarela, da Bandeira Nacional, o veículo apresentava irregularidades e foi retirado da Praça Dom Emanuel, no Bairro Jundiaí, durante a manifestação, ocorrida pela manhã.

“Recalque petistas” e “pura perseguição por apoiar o capitão” foram alguns comentários que os entusiastas do protesto em apoio à reeleição presidente da República fizeram no registro publicado no Instagram por um dos organizadores.

A estimativa de quantos participantes aderiram ao movimento, que tinha como objetivo adesivar veículos e motocicletas com a imagem de Jair Bolsonaro (PL), não foi contabilizada.

Mas pelas imagens divulgadas é possível observar uma baixa quantidade de integrantes, incluindo lideranças locais. O único político com mandato presente foi o deputado estadual Paulo Trabalho (PL), do município de Posse, a 461 km de Anápolis.

No Twitter, o fracasso do ato não passou batido. “Parando a cidade de tão lotado”, escreveu um internauta na legenda de um vídeo mostrando como estava a movimentação.