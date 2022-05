Identificada a adolescente que morreu durante racha entre caminhonete e BMW

Foi identificada como Marcella Sonia Gomes do Amaral, de 15 anos, a garota que morreu após carro em que estava capotar em uma racha envolvendo uma caminhonete de luxo na manhã deste sábado (07), na Avenida T9, em Goiânia.

A menina estava no banco do passageiro e acabou sendo arremessada para fora do veículo em que estava, caindo a 20 metros do acidente. Com o impacto, ela não resistiu e morreu no local.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), Eduardo Henrique de Souza Resende, de 22 anos, estava conduzindo uma caminhonete levando como passageiras Anna Luiza de Almeida Sucupira, que estava no banco da frente, Mirella das Neves Silva, Andressa Gonçalves da Silva e Marcella.

Testemunhas do ocorrido informaram que, momentos antes do acidente, o condutor estava realizando uma racha com o amigo Arthur Yuri, que pilotava uma BMW branca.

Ambos seguiam em alta velocidade quando Eduardo perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e capotou.

A BMW estaria com outros dois passageiros, que rapidamente desceram e foram buscar por ajuda, mas antes que esta chegasse, fugiram do local.

Ainda segundo as investigações, todos os envolvidos estavam na boate Royal e haviam ingerido bebidas alcoólicas.

Um Inquérito Policial será agora instaurado para que as causas do acidente sejam devidamente investigadas.