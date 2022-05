Anápolis tem condições de dar a volta por cima e ser feliz

Nessas minhas andanças pelo estado de Goiás uma das coisas que mais me perguntam é: “como está Anápolis?”.

Nossa cidade, a terra em que nasci, é muito famosa e cobiçada pelo desenvolvimento e oportunidades geradas às pessoas e empresas.

No entanto, reconheçamos, não estamos bem. Prova disso é o levantamento recente que mostra que perdemos o título de cidade mais feliz do Centro-Oeste.

Muitas pesquisas indicam que pessoas que vivem em grandes cidades geralmente são menos felizes do que as que vivem nas cidades menores.

Ainda que o conceito de felicidade seja subjetivo , ele pode estar muito relacionado ao bem estar urbano, dependendo de muitos fatores incluindo emprego, escolas, moradias, transporte, limpeza, entretenimento, infraestrutura, saúde segurança e educação.

Sendo assim, as cidades desempenham um papel determinante na felicidade da população, a qual é fundamental para compreender a opinião das pessoas sobre os serviços oferecidos, bem como seus problemas e necessidades, sejam elas construídas ou reconstruídas para as pessoas .

Alem de fatores estruturais , vivemos períodos de desemprego alto , inflação crescente, diminuição do poder de compra , preço dos combustíveis imorais, resquícios e sequelas da pandemia .

Isso tudo deixa o anapolino triste, e com muita razão. Os motivos para serem felizes podem existir, mas para dentro da porta de casa.

Anápolis merece felicidade não só pelo povo que tem, mas sobretudo pelo que é entregue como cidade. Dias melhores virão! Eu tenho esperança!

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do Portal 6.