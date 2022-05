HDT abre processo seletivo com salário de até R$ 4 mil

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia, abriu processo seletivo para contratação de funcionários que vão atuar em diversas áreas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma presencial, no HDT, das 8h às 14h, até quarta-feira (11). As vagas disponíveis são para compor o cadastro de reserva, mas há chance de convocação imediata.

O interessado deve levar o formulário preenchido disponível no site do Instituto Sócrates Guanaes (ISG), que gere o hospital, os documentos pessoais solicitados e o currículo.

A seletiva aberta é para os cargos de analista de qualidade, analista de desenvolvimento, analista de gestão de pessoas, auxiliar de gestão de pessoas, farmacêutico, nutricionista e técnico de tecnologia da informação.

Para o cargo de analista de qualidade, é necessário que o candidato tenha ensino superior completo em enfermagem e experiência mínima de seis meses na área. É desejável pós-graduação em qualidade.

Interessados no cargo de analista de desenvolvimento precisam ter ensino superior completo em administração, ciências contábeis, gestão de RH, ou áreas similares e experiência mínima de seis meses em gestão de pessoas.

Já para a vaga de auxiliar de gestão de pessoas, é necessário ter o ensino médio completo e a experiência mínima de seis meses na área.

Para farmacêutico, as exigências são o ensino superior completo em farmácia, registro no conselho de classe ativo e experiência mínima de seis meses em farmácia hospitalar.

Candidatos à vaga de nutricionista devem ter ensino superior completo em nutrição, pós-graduação em nutrição clínica, registro no conselho de classe ativo e experiência de seis meses na área.

Por último, interessados em técnico de TI precisam de ensino técnico em sistema de informação, redes ou áreas relacionadas, além de experiência mínima de seis meses na área.

Os salários variam entre R$ 1.454 e R$ 4.190, de acordo com a vaga escolhida. O resultado final da seletiva será divulgado no dia 31 de maio no site do ISG.

Mais informações a respeito de cada cargo e do processo seletivo estão disponíveis no edital disponibilizado também na plataforma da entidade que administra o hospital.