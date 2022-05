Wesley Safadão é o escolhido para substituir Gusttavo Lima no Aparecida é Show

Apesar do cancelamento repentino da apresentação de Gusttavo Lima no Aparecida é Show, uma outra atração já está escalada para o lugar do artista na festividade.

Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Aparecida anunciou que o cantor Wesley Safadão vai substituir a presença do Embaixador.

A apresentação está marcada para acontecer nesta terça-feira (10), na Cidade Administrativa Maguito Vilela.

O comunicado foi divulgado no último domingo (08) pela Prefeitura. Em nota, a Administração Municipal informou que o motivo do cancelamento de Gusttavo Lima ocorreu por ‘força maior’.

O evento visa celebrar o aniversário de 100 anos da cidade de Aparecida de Goiânia com músicas que vão do forró até o sertanejo.

A festividade segue até a próxima quarta-feira (11) com as apresentações dos cantores Zé Vaqueiro, Leonardo e da dupla Zé Ricardo e Thiago.