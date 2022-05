Jovem que estava em caminhonete que capotou após disputar racha tem morte cerebral confirmada

Passageiro da caminhonete que capotou após disputar um racha com uma BMW no último sábado (07), Wictor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, teve morte cerebral confirmada nesta terça-feira (10).

Ele estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) desde do dia do acidente. Esta é a segunda vítima fatal, além de Wictor, Marcella Sônia do Amaral, de 15 anos, faleceu no local.

De acordo com a investigação da Polícia Civil (PC), o grupo passou a noite bebendo em uma boate da capital.

Ao saírem da casa noturna, Eduardo Henrique de Souza Rezende e Arthur Yuri, condutores respectivamente da caminhonete e da BMW, apostaram um racha.

No momento em que os veículos passavam pela Avenida T-9, ocorreu o acidente. Eduardo Henrique chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, mas foi embora antes de ser atendido, enquanto Arthur Yuri fugiu do local do acidente.