Fabricante de aviões abre mil vagas de emprego no Brasil; veja as áreas

A Embraer anunciou nesta quinta-feira (12) que está contratando. Forma aberta mil vagas de emprego em diferentes áreas. Com o setor aquecido, as contratações são uma resposta a alta demanda de mercado dentro do ramo.

O grupo conhecido pela fabricação de aeronaves de diferentes modelos busca novos colaboradores para se juntarem ao 18 mil funcionários da empresa.

As vagas são para os setores de operação, engenharia, administrativo, entre outros. Os interessados devem acessar o site https://embraer.gupy.io para realizar cadastro.

A estimativa é que o a indústria aumente a produção em uma estimativa que gira em torno de 15% a 25% em comparação ao ano passado.

De acordo com a companhia, as contratações irão valorizar as individualidades, os compromissos e as tendências do do mercado. Serão vagas permanentemente remotas e também, modelos híbridos de exercício das atividades trabalhistas.