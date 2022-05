Jovem é morto na porta de casa por desconhecido que estava dentro de matagal

Um homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (12), no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que Donizeti Pereira da Costa, de 20 anos, estava chegando em casa de carro com um colega de trabalho.

Após descer do veículo, a vítima foi surpreendida por uma pessoa que saiu do meio de um matagal localizado em frente a residência e alvejou Donizeti com seis disparos de arma de fogo.

Logo depois do crime, o suspeito de efetuar os tiros fugiu a pé e não foi localizado pela Polícia Militar (PM).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local, mas apenas constatou o óbito da vítima.

A Polícia Técnico Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo, respectivamente.