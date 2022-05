Márcio Cândido é visto como o mais palatável entre os pré-candidatos da base a deputado federal

Atual vice-prefeito e pré-candidato a deputado federal, Márcio Cândido é visto dentro da administração centralizada do município como alguém mais propenso a ter apoios e votos dos servidores.

É algo já sentido pela equipe do número dois do Executivo, que deve ser explorado durante a campanha.

Embora o prefeito Roberto Naves tenha afirmado que o candidato dele será o presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, as recentes aparições de Márcio Cândido ao lado da primeira-dama Vivian Naves passa a impressão de que esse apoio é apenas retórico.

O vice-prefeito também conta com o engajamento de pastores e líderes de igrejas pentecostais, público que costuma ser mais coeso dentro do movimento evangélico quando o assunto é política.

Outro time

Essa força em potencial de Márcio Cândido tem causado reflexos dentro do Poder Legislativo, mas não necessariamente em apoio.

Há colegas de Leandro que já não enxergam potencial na pré-candidatura dele e já estão fechando apoio com outros nomes de fora.

É o caso de Luzimar Silva, um dos campeões de votos na eleição de 2020. O vereador já anunciou que apoia e trabalhará pela reeleição do deputado federal Professor Alcides, de Aparecida de Goiânia.

Não quer

O ex-vereador e ex-deputado estadual Frei Valdair também é outro que estaria resistindo a engatar na campanha do pepista. O antigo clérigo, que ainda tem forte apelo no segmento católico, é considerado estratégico para ajudar na eleição.

Apresentação

O secretário de Comunicação da Prefeitura de Anápolis, Rodrigo Tizziani, promoveu nesta sexta-feira (13) um café da manhã entre representantes dos veículos de imprensa e o novo secretário de Comunicação do Governo de Goiás, Marcos Roberto.

O evento, que contou com a presença do prefeito Roberto Naves, teve o intuito de estreitar o diálogo entre o novo ocupante da pasta e os profissionais da cidade.

Nota 10

Para o vereador Professor Marcos Carvalho, que propôs a criação de uma comissão permanente com representantes do SINPMA, do Poder Legislativo e demais entidades interessadas em discutir temas sobre a educação em Anápolis. A ideia foi acatada pelo Executivo e pode servir para distensionar a relação entre o sindicato e a Prefeitura.

Nota Zero

Para os representantes goianos no Congresso Nacional que se recusaram a informar ao jornal O Globo o valor das emendas indicadas por eles dentro do chamado “orçamento secreto”. São eles: Flávia Morais, José Mário Schreiner, Luiz do Carmo e Vanderlan Cardoso.