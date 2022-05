O pet morreu? Anápolis tem serviço gratuito de coleta de animais domésticos mortos

Um dos momentos mais difíceis para os amantes de pets é, sem dúvidas, é quando o animal de estimação morre. Os tutores devem não só lidar com a dor, mas também é necessário providenciar o descarte correto do corpo.

Dados do Instituto de Geociência da Universidade de São Paulo (USP) mostram que cerca de 60% dos animais são descartados indevidamente.

Destes, 7% são colocados em sacos de lixo e jogados em calçadas ou caçambas, 20% na rua e apenas 13% são levados para clínicas veterinárias para o descarte correto.

Em Anápolis, o Centro de Zoonoses oferece o serviço de recolha por meio de uma empresa terceirizada que busca os animais mortos nos domicílios de forma gratuita.

“Não precisa pagar nenhuma taxa, basta ligar para o 9 9246-8885, entre às 11h e 14h30, que eles buscam no mesmo dia”, afirmou a gerente do Centro de Zoonoses, Vera Lúcia Lourenço.

Segundo ela, o descarte feito de forma errada pode atrair insetos e parasitas para a região. A inadequação pode causar doenças aos animais e seres humanos e ainda prejudica o meio ambiente.

Projeto de Lei quer incentivar cremação

Muitos tutores optam pela cremação para se despedir do animal. Esta é a forma que menos degrada a natureza e também tida como opção para aqueles que querem guardar lembranças do pet.

Atualmente, porém, esse serviço é oferecido apenas na rede privada do município. Todavia, tramita na Câmara Municipal um Projeto de Lei que visa criar o Crematório dos Animais Domésticos de Anápolis

A iniciativa é da vereadora Thaís Souza (PP), que apresentou o texto em maio de 2020.

“Além da questão do respeito com o animal, temos que considerar acima de tudo que é uma questão de saúde pública e ambiental, evitando que as pessoas joguem os animais nos rios, nas ruas ou terrenos baldios”, diz no documento.

Agora, um ano depois, a vereadora aguarda emendas parlamentares do Congresso Nacional para concluir o projeto.