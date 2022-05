Segundo historiadores, a coxinha foi desenvolvida durante a industrialização de São Paulo. Ela era comercializada como uma versão mais barata e durável do que as tradicionais coxas de galinha que eram vendidas nas portas de fábricas. O que não imaginavam era que ela ia ganhar o coração dos brasileiros, de norte a sul. Por isso, veja agora uma Receita de Coxinha com massa de Batata!

Receita de Coxinha com massa de Batata para fazer em casa: fica uma delícia e você vai adorar:

Você vai precisar de:

Massa:

50 gramas de margarina

1 dente de alho ralado ou bem picadinho

250 mililitros de leite integral

250 mililitros da água do cozimento do frango

1 tablete de caldo de galinha

200 gramas de batata cozida e espremida

300 gramas de farinha de trigo

Sal se necessário

Caldo:

1 peito de frango limpo e sem pele

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

1 tomate pequeno maduro sem pele e sem semente

1 tablete de caldo de galinha

2 folhas de louro

1 sachê de tempero sabor frango

1 colher de chá de sal – se necessário

Água até cobrir o frango na panela

Recheio:

1 peito cozido desfiado

1 cebola pequena picada

2 colheres de óleo

1 dente de alho picado

1 colher cheia de colorau

Sal a gosto

Molho de pimenta a gosto

Cheiro-verde picado a gosto

Meia xícara do caldo do frango

2 colheres de farinha de trigo

Para empanar:

Meio litro de água

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

Farinha de rosca o quanto necessário

Modo de Preparo:

Massa:

Primeiro, em uma panela alta, derreta a margarina com o alho, dando uma breve fritada. Agora, acrescente os líquidos, a batata, o caldo e o sal.

Quando começar a ferver, acrescente a farinha de trigo de uma só vez, mexendo bem até que fique bem misturado e solte do fundo da panela.

Em seguida, em uma mesa de pedra ou com uma toalha de plástico, passe um pouco de óleo sobre a superfície e despeje a massa, sove bem até ficar bem lisinha.

Caldo:

Enquanto isso, coloque todos os ingredientes em uma panela de pressão e deixe cozinhar por 25 minutos após fervura.

Depois, retire o frango e deixe escorrer, coe o caldo e reserve. Quando estiver frio, desfie o frango.

Recheio:

Nessa etapa, refogue a cebola e o alho no óleo, acrescente o colorau e mexa. Em seguida, coloque o frango, o cheiro-verde, molho de pimenta, sal e misture bem. Despeje o caldo e, em seguida, a farinha, mexendo bem.

Para empanar:

Por fim, misture a água, a farinha e o sal, passe a coxinha na mistura, depois na farinha de rosca e frite no óleo quente.

