Jovem apanha de ‘amigas’ após beijar desconhecido em bar de Anápolis

Na madrugada deste sábado (14), a Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para resolver uma briga entre ‘amigas’, em um bar da Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis.

O caso inusitado teria ocorrido por volta de 03h, quando a jovem, de 21 anos, estava beijando um rapaz no local e duas colegas, que estavam com ela, teriam começado a ficar enciumadas.

Aos militares, a moça contou que o garoto, antes de ‘ficar’ com ela, queria se aproximar de uma outra amiga, por isso, as outras duas teriam se irritado e começaram a agredi-la.

A vítima ainda teria conseguido sair da festa, mas as colegas logo foram atrás, a agredindo do lado de fora do local, com socos no rosto e puxões de cabelo.

Assustada, a vítima decidiu acionar a viatura, mas quando os agentes chegaram, as suspeitas já tinham ido embora.