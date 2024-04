Mulher é hospitalizada após cair do 2° andar de prédio em Anápolis

Vítima afirma ter pulado pela janela, mas vizinhos dizem que foi o marido quem a arremessou do apartamento

Augusto Araújo - 11 de abril de 2024

Imagem ilustrativa de rua no bairro Chácaras Colorado, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Maps)

Uma história controversa tem chamado a atenção no bairro Chácaras Colorado, em Anápolis, após uma mulher, de 32 anos, cair do segundo andar do prédio em que mora.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (10), mas só veio à tona nesta quinta-feira (11).

Moradores do condomínio onde a vítima mora apontaram que ela estaria sendo agredida pelo marido, de 39 anos, e que ela teria sido jogada pela janela. Um dos vizinhos disse, inclusive, que teria visto o homem arremessando a esposa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local para realizar os primeiros socorros e encaminhou a mulher para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

No entanto, o relato da esposa contradisse o que foi apontado pelos outros moradores.

Isso porque, em depoimento à Polícia Militar (PM), ela disse que se jogou do edifício após o marido começar a arrumar as malas para ir embora do apartamento.

Ambos foram levados até uma delegacia de Anápolis, assim como duas testemunhas, para que o caso fosse registrado. A Polícia Civil (PC) ficará responsável por dar continuidade às investigações.