Algumas atitudes que se praticam durante o hábito de dirigir passam despercebidas, mas em muitos casos essas ações podem desencadear em multa para os motoristas e fazer com que o condutor receba pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por isso, fique atento e veja o que pode ser considero infração e você nem imaginava. Confira:

6 erros no trânsito que geram multa e apenas poucos motoristas sabem

1. Falta de combustível



Uma parada inesperada do veículo devido a falta de combustível pode causar graves acidentes. Então fique atento ao sair de casa, afinal dependendo da situação você pode levar uma multa.

2. Molhar pedestres

Talvez você não saiba, mas o que é tido para muitos como uma “brincadeira” de mal gosto, pode resultar em infração de trânsito. É comum em dias chuvosos, um veículo passar próximo em uma poça d’água próximo à calçada e molhar os pedestres. Saiba que essa atitude é passível de multa e o condutor levar pontos na carteira de habilitação.

3. Colocar o braço para fora do carro

Uma atitude muito comum por parte dos motoristas é também uma infração de trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o ato de dirigir com o braço para fora é perigoso. Em algumas situações o condutor pode perder o controle do veículo e causar acidentes.

4. Deixar objetos no colo enquanto dirige

De acordo com o CTB, dirigir com itens no colo do motorista aumentam os riscos de causar acidentes. Fique atento, conduzir com objetos dessa maneira pode se caracterizar como uma infração média.

5. Transporte irregular de objetos no banco de trás

Objetos no banco de trás podem bloquear a visão do motorista e prejudicar a ações durante o trânsito. Além disso, os objetos podem se deslocar e causar acidentes. Por essa razão, é considerado uma infração grave.

6. Ultrapassagem durante cortejos

Tentar e realizar ultrapassagens durante desfiles, cortejos ou procissões, é uma infração considerada grave. O motorista que for flagrado cometendo a infração pode ser punido.

