Assalto a banco termina com troca de tiros e cinco mortes confirmadas

Um assalto a uma agência do Banco do Brasil, na madrugada deste domingo (15), em Itapirapuã, terminou com cinco mortes confirmadas.

Para entrar no local, os suspeitos abriram um buraco na parede, por volta das 03h da manhã.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um funcionário da agência entrou em contato com a corporação após perceber oscilação no movimento das câmeras de segurança do agência.

Momentos depois, outra pessoa que era responsável pelo monitoramento, também entrou em contato com a PM e afirmou ter visto dois homens dentro do banco.

Neste momento, viaturas dos municípios de Jussara e Matrinchã, foram deslocadas para Itapirapuã.

Além dos suspeitos que estavam dentro da agência, haviam outros três dando suporte do lado de fora. Durante a fuga, os bandidos, que estavam fortemente armados, confrontaram a PM e foram baleados.

Eles chegaram a ser levados para o Hospital e Maternidade Municipal Dona Genoveva, mas tiveram apenas os óbitos confirmados na unidade de saúde.