Esta é a melhor maneira de arrumar a cama e deixá-la totalmente perfeita

Tem gente que não curte muito arrumar a cama, por achar que ela não fica tão bonita, como as camas de hotéis ou da casa da nossa mãe. Dito isto, hoje fomos atrás de especialistas em decoração e design de interiores para fazer qual a melhor maneira de arrumar a cama, acompanhe!

Antes de chegarmos ao X da questão, os estudiosos dessa área afirmam que a atenção aos detalhes é fundamental para deixar sua cama perfeita, confortável e tudo pronto para você ter o melhor descanso durante a noite.

Afinal, qual a melhor maneira de arrumar a cama?

Vamos fazer uma passo a passo, veja:

Antes de começar, deixe a cama e os lençóis arejar por alguns minutos antes de começar os trabalhos. Aliás, o que estamos falando não é para você deixar a cama uma zona o dia todo. Estamos nos referindo a uns 30 minutos antes de arrumar, isso vai ajudar os ácaros irem embora!

Feito isso, opte por um lençol branco com elástico e fronhas como base e depois adicione cor. Dessa forma, você pode brincar com diferentes cores ou padrões com a colcha de cima, sem deixá-la sobrecarregada.

Por fim, para continuar montando sua cama perfeita, você deve considerar suas preferências em relação à temperatura. Por exemplo, se você não é uma pessoa friorenta e gosta de dormir levemente, uma colcha de algodão mais leve já é o suficiente.

Agora, para quem sente muito frio à noite, pode optar por uma manta pesada. Por fim, não se esqueça de decorar ou deixar sua cama mais confortável com grandes almofadas decorativas.

