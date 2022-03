Esta é a melhor maneira de dobrar lençol com elástico e pouca gente sabe

Estabelecer uma rotina para organizar a casa é essencial para tudo fluir dentro do lar. Isso engloba definir dias para uma limpeza geral, lavar roupas e guardar objetos. Nesse sentido, você sabia que há uma forma fácil de dobrar lençol com elástico?

Se você ficou interessado é porque, certamente, possui dificuldade para guardar essa roupa de cama. E se você encarava isso como um desafio, pode ter certeza que tudo ficará mais fácil agora

Afinal, como dobrar lençol com elástico?

Primeiro, pegue o lençol pelas duas extremidades do lado mais curto, com as costuras voltadas para fora. Assim, você deve retirá-los não do elástico, mas do canto formado pelas juntas.

Agora, junte as duas pontas com uma mão. Se em um lençol normal juntamos os cantos das pontas, neste deve-se juntar os cantos interiores. Depois disso, estique bem o comprimento das folhas.

Após isso, coloque as pontas que você acabou de juntar no ombro e repita os passos 1 e 2 com as pontas inferiores do tecido. Assim, coloque o lençol em uma superfície plana, com os elásticos voltados para cima.

Por fim, organize as bordas para dar-lhe uma forma de retângulo, dobre o retângulo longitudinalmente e depois em terços horizontalmente. E pronto!

Confira também:

