Mensagem no WhatsApp fazem alunos da Unip de Goiânia temerem massacre

Uma mensagem enviada por um aluno do 1° período do curso de Ciência da Computação, da Universidade Paulista (Unip), localizada na BR-153, em Goiânia, assustou os estudantes da instituição na última sexta-feira (13).

Tudo começou após o rapaz enviar uma pergunta em um grupo do WhatsApp dando a entender que poderia cometer um crime dentro da unidade de ensino.

“Se vocês fizessem um massacre, quem vocês poupariam da nossa sala?”, questionou.

Assustados com a indagação, alguns dos colegas de classe buscaram entender o motivo da pergunta quando foram surpreendidos com a resposta do autor.

“Eu queria ver a reação das pessoas diante de um tabu (a morte)”, disse.

Com medo e sem saberem a real intenção do estudante, os acadêmicos expuseram a situação ao coordenador do curso que denunciou às autoridades.

De acordo com um dos alunos, como não conheciam o menino direito e a universidade ficaria cheia devido às prova, o medo e a preocupação se intensificaram entre eles.

“Ficamos com medo e preocupados por não saber o desenrolar da história. Aparentemente ninguém o conhece direito”, disse.

Em depoimento nas redes sociais, outra colega de classe afirmou que tiveram alunos da instituição que já enfrentaram massacres e ficaram com receio de vivenciar o momento novamente.

“Muitos alunos já presenciaram situações de massacre, então ficaram com medo de vivenciar tudo novamente. Não só eles, mas todos da turma”, ressaltou.

Após a repercussão negativa, a Polícia Civil (PC) convocou, nesta segunda feira (16), o rapaz até a delegacia para prestar depoimento.

De acordo com o delegado da 17º Distrito Policial e responsável pelo caso, Anderson Pimentel, o estudante se mostrou arrependido pela atitude e declarou que não tinha a intenção de assustar ninguém.

“Nós entendemos que não se tratou de uma ameaça e muito menos de um ato terrorista. Assim, foi lavrado no artigo 41° da Lei das Contravenções Penais (LCP ) e o responsável assinou Termo de Circunstanciado de Ocorrência (TCO)”, explicou.

O aluno foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal, onde responderá pelo crime previsto no artigo 41° da LCP sobre provocação de alarde, pânico ou tumulto.

Até o fechamento desta matéria, a Unip Campus Flamboyant não se posicionou sobre o fato, mas afirmou que tem apurado o ocorrido e que o rapaz foi suspenso por uma semana.