Existem coisas que você faz em seu dia a dia, que para você não significam nada, mas que na verdade podem estar afetando completamente sua rotina e atrasando a sua vida.

Essa auto sabotagem é necessariamente quando a mente luta contra você. Ela cria obstáculos que impedem a realização de tarefas ou planos, compromissos, metas, sonhos e objetivos.

Esses comportamentos são autodestrutivos e acabam por frear o seu desenvolvimento em diversas áreas da vida.

Foi pensando exatamente nisso que hoje trouxemos alguns conselhos para você abrir os olhos de coisas que você pode estar fazendo, veja!

6 hábitos que você tem no dia a dia e pode estar atrasando a sua vida:

1. Reclamar

A reclamação é um vício! Quando estamos viciados em reclamar, costumamos achar que tudo perde seu peso quando reclamamos.

Por mais que seja uma forma de desabafar, busque formas de agir e não ficar parado questionando e retrucando.

2. Procrastinar

O hábito da procrastinação causa angústia e mal-estar constantes, e acredite pode te afetar sua saúde!

Essa sensação de não conseguir atender a todas as demandas pode nos causar uma falsa ideia de sobrecarga, gerando estresse e ansiedade.

O estresse e a ansiedade, por sua vez, podem ocasionar uma baixa de imunidade e até depressão, comprometendo a sua saúde.

3. Aguardar ajuda

Ao lado da procrastinação, ficar sempre esperando o apoio do seu colega, amigo ou familiar pode estar te atrasando muito!

Esse costume te impede de fazer o que sempre sonhou, já que o seu tempo é o agora, mas esperar por outra pessoa, pode ser que isso aconteça em outra hora, dia ou nunca.

4. Ter medo de errar

É necessário se livrar desse medo!

Busque formas de perder o medo de viver e esteja aberto ao erro.

Entenda que todo e qualquer ser humano errou antes de atingir o sucesso.

O erro te leva para algum lugar de aprendizado, o medo te deixa no mesmo lugar!

5. Manter más companhias

Manter laços fortes com pessoas que expressivamente não querem seu progresso é um completo problema para o seu sucesso.

Normalmente, essas companhias não fazem coisas ruins para você. O grande problema é que elas não trazem coisas positivas para sua vida.

Por exemplo, não te motivam a trabalhar, estudar ou correr atrás de seus sonhos.

6. Se comparar com os outros

Por último e não menos importante, temos a questão da comparação que pode te afundar muito!

No processo de crescimento pessoal, é importante entender que cada um possui o seu tempo para atingir suas metas.

Por isso, não vale a pena se comparar com o colega, isso só vai te trazer ansiedade. Faça tudo com calma e tranquilidade, que na hora certa as portas vão se abrir!

