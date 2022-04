Mesmo quando estamos de férias, temos hábitos que não gostamos de abrir mão. Por exemplo, horário de almoço, hora de dormir ou dias para praticar atividade física. Mas a verdade é que existem muitos hábitos que estão fazendo muito mal para sua rotina. Veja:

6 hábitos que estão fazendo muito mal para sua rotina e você ainda não percebeu:

1. Despertador

Cientificamente, usar despertador para interromper o sono é péssimo para nosso organismo. E dentre os motivos, podemos citar problemas mentais a longo prazo e até mesmo obesidade.

2. Capinar

Ok, assumimos que essa ação não está muito na rotina de todo mundo. Mas para quem trabalha com isso, saiba que um estudo sueco identificou que capinar traz riscos à saúde. Por exemplo, exposição à poluição, danos do sol e riscos por conta das ferramentas.

3. Usar rasteirinhas

Se você acha que as rasteirinhas são sinônimo de conforto e praticidade, você estava enganada esse tempo todo. Isso porque, esse tipo de solado pode causar danos na coluna, afetando diretamente as articulações.

4. Ficar muito tempo sentado

Se você não gosta de praticar atividade física, saiba que ficar horas a fio sentado faz muito mal para seu organismo. A longo prazo, esse hábito aumenta os seus riscos de possuir alguma doença cardíaca ou obesidade.

5. Carregar mochilas

Desde crianças usamos esse acessório, não é mesmo? Pois entenda que elas podem causar danos na medula espinhal. Levando até a grandes problemas de saúde no futuro.

6. Usar óculos de sol baratos

Por fim, é muito comum optarmos por comprar óculos mais baratos, para não ter culpa ao perder ou estragar. Mas a verdade é que esse acessório não protege nossa visão dos danos do sol. Por isso, tome cuidado!

