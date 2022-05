Ninguém gosta de ver alguém próximo ficar diferente, ainda mais quando esta pessoa pode ser um possível namorado ou namorada. Infelizmente, quando chega esse momento, é a hora de desapegar do crush.

Porque, há certas coisas que não valem a pena insistir e, quando se trata de relacionamento, as coisas fluem espontaneamente. Por isso, saiba a hora de ficar e de partir! Veja alguns sinais para você ficar atento!

6 sinais que revelam que está na hora de você se afastar e desapegar do crush:

1. Não manda mensagem com tanta frequência

Se antes vocês conversavam praticamente o dia todo, mas de um tempo pra cá essa frequência diminuiu, cuidado!

Este pode ser um sinal de desinteresse e, como resultado, seu crush não está mais com as mesmas intenções que as suas. Afaste-se.

2. Perde a paciência sem motivo aparente ou por pouca coisa

O seu affair começou a se irritar com você por pequenas coisas ou então sem nenhum motivo que justifique?

Fique de olho, este é um indício clássico de que algo pode estar ruim na relação entre vocês. Analise a situação e veja se a melhor saída é cair fora.

3. Sai com os amigos com frequência e não te inclui nos planos

É saudável sair sem o parceiro, afinal todos precisamos de um tempo para nós, mas quando isso ocorre de maneira mais frequente é bom ligar o alerta.

Esse sinal é bem evidente de que ele (a) não está mais afim assim de você e talvez até esteja conhecendo outra pessoa.

4. Os beijos e carinhos não são mais como antigamente

Sentiu que os beijos e os carinhos já não estão como no início? Tenha em mente de que ele pode estar se afastando e, como resultado, o sentimento pode acabar.

Nesse momento, tente desapegar desse crush e buscar outros amores.

5. Tem crises de insegurança e não sabe explicar

Se frequentemente o crush tem crises de insegurança por conta da relação, mas ao invés de colocar tudo em pratos limpos e resolver, ele não consegue explicar o que está sentindo, é hora de abrir os olhos!

Talvez o carinho e amor tenha esfriado um pouco e, por isso, é hora de sair desse relacionamento.

6. Evita programas a dois

Por fim, um sinal que é o clássico dos clássicos nessa situação. Se ele evita sair junto com você, é hora de pegar as malas e cair fora.

