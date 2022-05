Duas novas espécies de golfinhos são descobertas na Suíça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Há cerca de 20 milhões de anos, as águas da Suíça eram povoadas pelas mais distintas espécies aquáticas, muitas conhecidas até hoje pela ciência. Pesquisadores do Instituto Paleontológico da Universidade de Zurique, no entanto, anunciaram a recente descoberta de duas famílias de golfinhos completamente inéditas.

De acordo com o site especializado em notícias arqueológicas Heritage Daily, o achado só foi possível graças a restos mortais encontrados na região do Planalto Suíço, também conhecido como “Mittelland”. No total, os paleontólogos investigaram cerca de 300 fósseis de baleias e golfinhos datados de 20 milhões de anos atrás.

Comumente arrastados pelas fortes correntes marítimas da região, os fósseis foram descobertos no Alto Melaço Marinho e, entre as centenas de exemplares, estão fragmentos de dentes, vértebras e até ossos de orelhas.

Os responsáveis pela descoberta dos novos golfinhos foram justamente os fragmentos dos ossos de seus ouvidos internos. Acontece que, segundo os pesquisadores da Universidade de Zurique, tais tecidos permitem classificar as espécies dos indivíduos aos quais pertenciam.

Dessa forma, ainda que seja bastante difícil encontrar fósseis desse tipo, os estudiosos foram capazes de reconstruir os tecidos e, com isso, “identificar espécies de duas famílias de golfinhos até então desconhecidas na Suíça”, conforme explicou o paleontólogo Gabriel Aguirre.

Através de uma microtomografia computadorizada, então, os estudiosos conseguiram criar modelos em 3D dos órgãos macios que existem ao redor dos ossos do ouvido. “Isso nos ajudou a analisar melhor a capacidade auditiva dos golfinhos”, narrou Aguirre.

Por fim, ainda de acordo com os dados da pesquisa, descobriu-se que os animais recém-descobertos estão relacionados com os cachalotes e os golfinhos oceânicos que habitam nossas águas até hoje. As duas antigas famílias, contudo, já estão extintas.