Mulher tenta se desviar de cachorro na BR-153, mas sofre acidente e fica com o carro destruído.

A tarde desta quinta-feira (19) ficou marcada por um acidente envolvendo uma motorista e um cachorro que atravessava a pista. O caso aconteceu no km 430 da BR-153, em Anápolis, sentido Porangatu, região Norte do estado.

Uma mulher dirigia pela rodovia quando avistou um animal atravessando a pista. Na tentativa de desviar do bicho, a condutora colidiu com o canteiro central da pista.

Apesar da batida forte e a perda total do automóvel, a mulher sofreu apenas ferimentos leves e logo foi encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Testemunhas que passaram pelo acidente registraram os destroços deixados na pista. O motor do veículo foi arremessado para fora e uma das rodas também saiu.

De acordo com a Ecovias do Araguaia, concessionária que administra a BR-153, o cachorrinho saiu ileso do local.