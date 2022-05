6 sintomas silenciosos de câncer de tireoide para ficar de olho

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, a cada ano, sejam diagnosticados no Brasil cerca de 13.780 novos casos de câncer de tireoide. Esse não é um número tão alarmante quando comparado com outros tipos de câncer. Todavia, não deixa de lado sua periculosidade. Veja alguns sintomas silenciosos de câncer de tireoide!

Antes de começarmos, entenda que essa doença surge a partir do acúmulo de células geneticamente modificadas na tireoide. Na fase inicial, esse câncer aparece como um tumor, mas quanto mais a doença progride, mais ela se ramifica. Assim, se espalha para os gânglios próximos e depois chega em outros órgãos.

Ok, mas há alguma forma de prevenir esse câncer? Basicamente, os cientistas recomendam o consumo de iodo, não ser obeso e não estar exposto à radiação.

Afinal, quais são os sintomas silenciosos de câncer de tireoide?

Antes da nossa lista, entenda que na fase inicial não há tantos sintomas, dor ou desconforto maior, Porém, podem aparecer nódulos na região da garganta, que é onde a glândula fica, Esses nódulos são massas que podem ser sentidas, mas não significam necessariamente que você possui o câncer.

Para termos uma ideia, em uma pesquisa, 75% da população norte-americana tem algum tipo de nódulo na tireoide, dos quais apenas 1% foram diagnosticados posteriormente com câncer. E para ter esse diagnóstico preciso, é necessário fazer uma ultrassom.

São as ondas eletromagnéticas que podem confirmar se é uma massa sólida (mais provável de ser cancerosa) ou se está cheia de líquido. Mas para este exame ou para definir os exames que são necessários, você deve ir a um especialista.

Esses são os sintomas que você deve ficar de olho:

1. Inchaço no pescoço

2. Uma massa ou nódulo no nível da tireóide

3. Rouquidão ou alterações persistentes da voz

4. Problemas para engolir ou respirar

5. Dor no pescoço, que pode atingir os ouvidos

6. Tosse constante sem resfriado

