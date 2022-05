Qualidade e excelência tornam a Radial Automóveis líder de vendas de novos e seminovos no Centro-Oeste

Para muita gente, comprar um carro vai muito além de simplesmente adquirir um automóvel. É a realização de um sonho e a abertura de portas para a liberdade, já que o veículo oferta a comodidade de se locomover por onde quiser, no momento em que desejar.

Nos últimos dois anos, porém, o setor de peças e componentes automotivos entrou em uma crise e, para adquirir um carro 0 km, muitos precisam esperar vários meses até, enfim, conseguir pegar as tão desejadas chaves.

E é por isso que o mercado de seminovos passou por um bom aquecimento e conseguiu aumentar em mais de 30% os números totais de vendas.

Neste segmento, se destaca em Anápolis a Radial, que não conquistou um grande número de clientes só pela crise, mas também por investir constantemente em tecnologia e prezar pelo trabalho duro e pelo atendimento de excelência.

Um grande diferencial também está na variedade de veículos, já que em um único lugar é possível encontrar carros populares, camionetes e até veículos importados de luxo.

Por causa disso, comprar, vender ou trocar de carros deixa de ser uma preocupação e acaba se tornando um momento de alegria e tranquilidade. E tudo isso faz parte do segredo que torna a Radial uma grande líder de vendas em toda a região.

Pagamento

Sejamos sinceros. Além da qualidade, do zelo e da quilometragem, o preço também é muito considerado quando o assunto é comprar um carro seminovo.

Por essa razão, a Radial conta com a parceria das principais financiadoras do mercado, com as menores taxas, e com boas opções de parcelamento, tudo isso para que os clientes não encontrem nenhuma dificuldade de sair de carro na mão.

Tradição

A Radial já possui mais de 30 anos de mercado e é considerado hoje o local mais confiável para se adquirir um automóvel em Anápolis, conquistando cada vez mais clientes e amigos e se destacando nas vendas.

Atualmente, conduzem o negócio com excelência os sócios proprietários Epaminondas Cardoso e Rafael Cardoso.

E para conhecer mais?

