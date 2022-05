Recebendo menos que secretários, vereadores de Anápolis estão insatisfeitos com o salário

A remuneração bruta de um vereador em Anápolis é de R$ 12.869,18, enquanto os secretários municipais estão ganhando R$ 15.600,07 desde o início deste ano.

Uma diferença de pouco mais de R$ 2.700 por mês e que aumentou ainda mais a insatisfação dos parlamentares com o próprio salário.

A leitura unânime entre todos os 23 é de que os vencimentos atuais são incompatíveis com a função de vereador, principalmente porque muitos tiveram de abrir mão das atividades que exerciam antes de ocuparem uma cadeira na Câmara.

Ainda não esqueceram

Outra mágoa dos parlamentares é com o corte de mais de R$ 4 mil que o presidente Leandro Ribeiro (PP) determinou na folha de pagamento de abril.

Isso porque o departamento de Recursos Humanos da Casa detectou que o 1/3 das férias pagos em dezembro do ano passado não tinha amparo legal.

Avaliação

Para os vereadores, estar como secretário municipal é muito mais vantajoso. Exemplo de Alex Martins (PP), que ocupando a pasta de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, foi poupado de desgastes com votação de projetos polêmicos, como aumento do IPTU.

Mudança à vista

Wederson Lopes (PSC), que assumiu recentemente a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, deve receber em breve um novo desafio. O prefeito Roberto Naves (PP) enviou à Câmara projeto criando a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e o vereador licenciado foi o nome escolhido para estar à frente do órgão.

Favorito

Atual líder do prefeito na Câmara, Jakson Charles (PSB) é cotadíssimo para ficar no lugar de Wederson Lopes. Experiência na Secretaria de Meio Ambiente ele já tem por ter ocupado o posto na gestão passada de Roberto. Se confirmada a indicação, serão três vereadores fazendo parte do primeiro escalão da Administração Municipal.

Nota 10

Para as ONG’s da causa animal de Anápolis e Goiânia pela mobilização para arrecadar cobertores que serão usados para aquecer pet’s durante os dias de frio mais rigoroso.

Nota Zero

Para a Triunfo Concebra, que ainda não recapeou os acessos à BR-060 na altura da Havan de Anápolis. Da forma como o asfalto está o risco de acidentes é muito maior.