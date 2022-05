Na tentativa de realizar um sonho, influencer de Anápolis acaba caindo em golpe e levando prejuízo

Uma digital influencer anapolina foi vítima de um golpe neste sábado (21) e acabou perdendo R$ 5 mil na tentativa de realizar um grande sonho.

Débora Reis, de 29 anos, contou ao Portal 6 que estava conversando com um homem pelo Whatsapp sobre a venda de uma Honda Biz e marcaram de se encontrar para ela avaliar a motocicleta.

No entanto, quando a influencer e o esposo foram até a localização enviada, uma outra mulher os recepcionou, mostrou a Biz e em momento algum mencionou o rapaz das mensagens.

Segundo Débora, eles adoraram a moto. A blogueira já estava juntando o dinheiro há um bom tempo, então não quis perder a chance de comprar o veículo dos sonhos.

O rapaz das mensagens já havia enviado a chave Pix. Então, assim que fecharam o negócio, a proprietária foi para dentro da residência buscar os papéis e o esposo de Débora fez o Pix para a chave recebida anteriormente.

Para o susto de todos, a dona da moto disse que não era essa a chave dela e que não conhecia o nome que constava nos dados bancários. A partir deste momento, a influencer ficou desesperada, já que o homem havia a “bloqueado de todas as redes sociais e desaparecido”.

Diante da situação, todos foram à Delegacia Geral de Anápolis para registrarem o golpe, mas saíram ainda mais desesperançosos.

Agora, a jovem recorreu às redes sociais, pelo perfil no Instagram @deboras.reis, pedindo por ajuda para encontrar o suspeito e tentar recuperar o dinheiro e realizar o sonho dela.

Débora ainda reforça que o criminoso segue com a mesma foto no WhatsApp, sem medo algum, e que é preciso estar atento com esses golpistas. “Que sirva de alerta para outras pessoas”.

Veja: