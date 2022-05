Mulher é morta a tiros após ‘homem de preto’ invadir a casa dela

Uma mulher, de 31 anos, foi morta na noite deste domingo (22), em Pires do Rio, no Sul de Goiás, depois que um homem de roupa preta foi visto entrando na casa dela.

Um vizinho da vítima relatou ter visto uma pessoa passando pelo local pouco antes de ouvir diversos disparos de arma de fogo.

A testemunha descreveu a figura suspeita como um homem de roupa preta. Ele quem teria atirado e matado a mulher dentro da própria casa dela.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima caída no chão da cozinha. Quando os militares chegaram, ela estava sem os sinais vitais e pôde apenas constatar o óbito.

Em depoimento à Polícia Militar (PM), um familiar informou que, momentos antes do crime, estava conversando com um catador de latinhas próximo à casa. Depois, se deslocou até a residência do pai dele e somente lá soube do homicídio.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil.