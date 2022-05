Programação do Fica tem dezenas de filmes e nomes conhecidos da música goiana

Após dois anos suspensos ou funcionando de forma remota, por conta da pandemia de Covid-19, diversos eventos estão retomando as programações presenciais em 2022.

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que acontece na cidade de Goiás, já tem data marcada e deve movimentar a região por 13 dias.

De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), ao todo serão quatro mostras competitivas que reunirão mais de 50 filmes, além de rodas de conversas, minicursos, cine itinerante, apresentações culturais e shows.

Tudo isso entre os dias 24 de maio e 05 de junho, com atrações nacionais e internacionais. Para encaminhar o encerramento do evento com chave de ouro, a cantora Vanessa da Mata se apresenta no dia 04, na Praça de Eventos, às 21h.

Nomes conhecidos da música goiana como Gilberto Nunes e Juldair Souza, Maria Eugênia, Vinícius e Venâncio, Flávio Freire, Tininha Odara – Mulheres do Brasil, Andréa Luisa Teixeira, Elenízia da Mata e Luiz Chaffin também se apresentarão.

Todas as atividades são gratuitas e a programação completa pode ser conferida através do link.