Beijo e cafuné não são experiências muito comuns e recorrentes no cotidiano das pessoas, principalmente para quem é solteiro.

E se você faz parte desse time, sabe que tem dias que esses toques físicos fazem muita falta e até deixam alguns sinais. Veja!

6 sinais que revelam que você está precisando de beijo e cafuné:

1. Estresse

Para começar, essa troca de carinho pode ser boa para aliviar o estresse!

De acordo com alguns estudos, depois de dar uns beijos e abraços, é perceptível uma queda do hormônio responsável pelo estresse.

Enquanto isso, os hormônios responsáveis pela sensação de felicidade e alegria aumentam. Assim, só se tem a ganhar dando uns beijinhos por aí.

2. Sentimentos à flor da pele

Além disso, se você anda se emocionando ao ver um filme romântico, ou cerimônias de casamento, pode ser um sinal!

Talvez agora seja a hora de não ficar apenas vendo as outras pessoas trocando carinhos e colocar o amor para jogo!

3. Está afim de alguém

Na sequência, se tem aquela pessoa que está te causando uma forte atração física, não fique passando vontade! Não custa nada se arriscar e tentar trocar um beijo com ela.

Estar interessado em alguém é um grande sinal de que você precisa dar uma chance para o amor.

4. Está pensando demais em outra pessoa

Por sua vez, se você estiver começando a sentir uma atração que sai da mera atração física e está se tornando uma paixão, é indício de que seu corpo quer contato físico.

Afinal, ficar só idealizando o outro na cabeça pode ser muito confortável. No entanto, poder tornar realidade aquilo que é só fantasia pode ser muito melhor.

5. Está ansioso

Anda se sentindo estressado e ansioso com a rotina de trabalho ou de estudos? Busque um pouco de carinho que passa!

Claro, não é como se todos os problemas do mundo fossem sumir com um simples beijo. Mas o gesto pode dar uma aliviada na tensão do cotidiano.

Assim, dar um beijinho de vez em quando pode acabar fazendo bem para sua saúde mental. Portanto, se surgir a oportunidade com alguém interessante, não perca tempo!

6. Quer conhecer outra pessoa mais a fundo

Por último, se você quer saber mais a respeito de alguém que está te atraindo, trocar uns amassos pode ser fundamental para saber se vocês terão futuro juntos.

Isso porque, durante o contato, nosso cérebro entende se temos compatibilidade com essa pessoa e se vale a pena investir em longo prazo.

