Tatuagens consistem em registrar a arte na pele das pessoas, todavia, muita gente leva esse conceito a sério demais, o que ocasiona em algumas imagens frustradas e muito feias, gerando um certo arrependimento no dono da pele.

O Portal 6 listou hoje para você algumas dessas imagens que vão te dar até agonia e questionar a coragem das pessoas em fazer esses desenhos.

6 tipos de tatuagens que mais causam arrependimento depois:

1. Estrelas na face

Pode-se começar por essa tattoo que não dá para entender de fato o que motivou a pessoa a registrar isso na pele, talvez seja o apreço por estrelas ou desejo de viver no mundo da lua.

Mas, de qualquer forma, foi um jeito inusitado de registrar estrelas no corpo.

2. “Homenagem” a Selena Gomez

O cantor Justin Bieber, mundialmente conhecido, quando estava namorando a também famosa Selena Gomez, resolveu homenageá-la na pele.

Mas, como claramente visto, não saiu tão bem planejado assim.

3. Comprovante fiscal do Méqui

Esse cara aqui visivelmente estava com medo de perder o comprovante fiscal de uma compra no McDonald’s ou queria apenas zoar com seus amigos.

Mas a verdade é que, depois disso, com certeza, o arrependimento deve ter batido.

4. Tartarugas Ninja no nariz

Ser fã do desenho animado é até ok, mas tatuar no meio da face um dos personagens já é demais!

Esse homem deve ter ficado arrependido dessa tatuagem sem noção.

5. Marilyn Monroe frustrada

Um dos maiores símbolos do século XX, Marilyn Monroe, ganhou uma homenagem no braço desse homem.

Mas, assim como a Selena Gomez, não saiu assim tão bom e bonito.

6. Palhaço do McDonald’s

Por último, aqui vai mais uma homenagem que não deu nada certo e, o que era para ser um palhaço divertido, ficou mais um cara de filme de terror.

Quem teve essa brilhante ideia pode ter sentido um baita arrependimento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!