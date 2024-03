6 segredos que os chefs de cozinha guardam a 7 chaves para ninguém saber

Algumas delas são tão práticas e legais que são muito úteis para testar no dia a dia

Magno Oliver - 26 de março de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Dentro da mágica e fascinante área da gastronomia, os chefs de cozinha são especialistas tidos como grandes mestres dos sabores e magos supremos dos temperos.

Assim, por trás dos balcões das cozinhas profissionais, existe um mundo de segredos meticulosamente guardados, onde técnicas e truques são transmitidos de geração em geração.

Os bastidores da alta gastronomia são repletos de mistérios e truques guardados a sete chaves que cativam a curiosidade de amantes da culinária em todo o mundo.

Dessa forma, um vídeo no Instagram do perfil @dicas_incríveis_oficial viralizou nas redes sociais trazendo um pouco de truques utilitários que eles praticam que muita gente desconhece.

6 segredos que os chefs de cozinha guardam a 7 chaves para ninguém saber

1. Truque para limpar escama mais rápido

Eles cortam uma cenoura em diagonal e usam a parte pontuda para retirar escamas de peixes e fazer a limpeza correta e mais rápida da pele. Isso evita que voem escamas pelo ar.

2. Limpar camarão de forma prática e rápida

Eles usam um garfo que é introduzido na parte de cima da casca para remover facilmente aquela parte, junto com a sujeira interna.

3. Limpando peixe com palito de sushi

Eles inserem palitos de sushi dentro do peixe para limpar por dentro e remover as guelras e brânquias.

4. Preparo do alho

Pegue uma cabeça de alho e divida o alho ao meio. Abra as partes, coloque em uma tábua e pressione com força com uma faca e a casca se soltará.

5. Truque do corte diagonal e transversal para legumes

Corte a abobrinha em fatias verticais e, em seguida, faça cortes diagonais. Assim você terá fatias uniformes de abobrinha.

6. Desmanche rápido do tomate

Corte o tomate em formato de cruz e, em seguida, corte-o horizontalmente para conseguir extrair fatias de tomate rápidas e sem vazamentos.

Dica bônus

7. Quando o arroz cozinha demais / Sopa oleosa

Se o arroz cozinhou demais e ficou empapado, coloque um pedaço de pão de forma para absorver o excesso de umidade.

A outra dica é quando a sopa fica muito oleosa. Eles pegam uma colher de concha com gelo em cima e passam por cima da sopa por um tempo para ajudar a resfriar e remover o excesso de óleo.

Por fim, confira o vídeo completo:

