6 tatuagens com significados que todo mundo deveria conhecer

As tatuagens são formas de eternizar na pele emoções e sentimentos que de alguma forma te representam. É por isso que existem por aí inúmeras tatuagens com significados incríveis, que fazem muito sentido para o dono do corpo.

O que pouca gente sabe é que há muitos desenhos tradicionais que possuem referências fortes. Por exemplo, liberdade, espiritismo, esperança e crescimento pessoal. Veja!

6 tatuagens com significados incríveis que todo mundo deveria conhecer

1. Borboletas

As delicadas e charmosas borboletas possuem um significado muito profundo!

Elas são consideradas o símbolo da transformação, felicidade, beleza, inconstância, efemeridade da natureza e da renovação.

Os estágios desse inseto (lagarta, crisálida e borboleta) significam respectivamente vida, morte e ressurreição. Incrível, né?

2. Âncora

Talvez nunca tenha passado em sua cabeça, mas as âncoras querem dizer segurança e estabilidade.

Esse registro cravado na pele é perfeito para casais e amizades. Porque, pense no sentido literal da âncora, ela é um instrumento que devolve a esperança nos momentos turbulentos.

3. Triângulo

O triângulo está presente em várias religiões e possui diversos significados. O mais popular é a santíssima trindade para os hindus, cristãos e egípcios.

Para além disso, ele é uma alusão ao início, meio e fim ou corpo, alma e espírito, o equilíbrio de três forças.

4. Pássaros

Essa imagem possui um significado muito forte! Em geral, têm uma forte ligação com a religião, o misticismo e o sobrenatural.

Em quase todas as culturas representa um símbolo de inspiração, liberdade e independência.

5. Fases da lua

Além de ser um desenho lindo, a tatuagem de fases da lua está ligada ao ciclo de vida, à beleza, à misticidade do astro e até ao universo feminino e à fertilidade.

Significa também uma marca do tempo, mudanças, passagem do tempo.

6. Flor de lótus

Por último, temos a flor de lótus que está relacionada, acima de tudo, à vida.

Por ser uma flor que nasce do lodo, do pântano, ela também simboliza a superação, a força, a capacidade de passar pelas dificuldades e ver o lado positivo da situação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!