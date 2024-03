6 mensagens que os homens mais têm vontade de receber no WhatsApp

Mesmo que seja algo que não consigam demonstrar abertamente, existem frases que podem fazer toda a diferença para o dia deles

Magno Oliver - 26 de março de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Na vida corrida e digital que levamos hoje, o WhatsApp se tornou uma das plataformas de mensagens mais populares para comunicação rápida que se tem.

Assim, entre os diversos usos dessa ferramenta, a troca de mensagens entre amigos, familiares e parceiros românticos ocupa um lugar especial.

Para os homens, receber mensagens no aplicativo de conversas pode ser uma fonte de alegria, conforto e renovação para o seu dia.

Assim, por trás das telas dos smartphones, há uma linguagem sutil de expressão e carinho que muitos deles gostariam de receber por lá.

1. “O futebol de segunda está confirmado”

Homens apreciam receber mensagens que os divirtam em suas jornadas pessoais e profissionais. Uma simples palavra de encorajamento faz toda a diferença. E nada como uma mensagem inesperada de que o fute foi confirmado para gerar alegria pós fim do expediente, não é mesmo?

2. “Hoje a cerveja é por minha conta”

Assim como as mulheres, os homens também valorizam demonstrações de carinho e afeto. Mensagens que expressam amor, saudade ou simplesmente um carinho de alguém por eles podem iluminar o dia deles e fortalecer os laços emocionais de uma pessoa.

3. “Esse meme me lembrou de você”

O humor é uma ferramenta poderosa para criar conexões e aliviar o estresse do cotidiano. Mensagens engraçadas ou memes compartilhados de forma espontânea podem proporcionar situações de descontração e cumplicidade entre amigos e parceiros. Assim, é bom ser lembrado com um meme, uma figurinha engraçada, não é verdade?

4. “Conta comigo para o que precisar”

Quando enfrentam desafios ou momentos difíceis, os homens valorizam mensagens de apoio e empatia. Saber que têm alguém com quem podem contar para desabafar, conversar ou receber conforto é reconfortante e fortalece os laços emocionais.

5. “Vamos fazer algo juntos?”

Receber um convite para sair ou fazer planos juntos mostra que a pessoa valoriza a companhia do homem e está interessada em passar um tempo de qualidade do lado dele. Assim, isso pode incluir desde um simples convite para um café até planos para uma viagem bate e volta no fim de semana.

6. “Obrigado pela ajuda, tamo junto!”

Por fim, homens gostam de se sentir valorizados e reconhecidos pelas coisas que fazem. Uma mensagem que expressa gratidão por suas ações, por menor que sejam elas, demonstra que seus esforços são notados e valorizados.

