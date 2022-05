Colisão entre caminhão e carreta na BR-414 deixa cinco pessoas em estado grave

Cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito na BR-414, no bairro Jardim Promissão, na região Norte de Anápolis, na madrugada desta quarta-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão e um bitrem colidiram na via por volta das 04h50.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um dos veículos seguia no sentido Corumbá-Anápolis e tentou desviar de um automóvel que seguia em baixa velocidade.

No momento da manobra, o semirreboque atingiu a traseira do carro. O caminhão, que vinha no sentido oposto, colidiu com a carreta em sequência.

A PRF suspeita que o motorista do automóvel estava dirigindo sob efeito de álcool, mas ele se evadiu do local.

Um adulto e uma criança foram encontrados presos na cabine de um dos veículos. Para o resgate, a equipe precisou utilizar o desencarcerador. Ambos foram levados ao pronto socorro de imediato.

Outros dois homens e uma mulher foram resgatados. Uma das vítimas precisou ser entubada já no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As demais estavam conscientes e orientadas, mas em estado grave. Todos foram levados para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A guarnição ainda precisou desconectar a bateria de um dos veículos de grande porte para evitar incêndio.

A pista ficou repleta de calcário derramado da carreta. Apenas uma das faixas está liberada para tráfego. O trânsito é controlado no local e segue em sistema de siga e pare.