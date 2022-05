Saiba o que comer no pré-treino

A alimentação adequada antes do treino ajuda alcançar melhores resultados na pratica da atividade física. O que comer e o quanto comer dependerá do horário, de qual modalidade e do tempo de duração do treino.

De forma geral, é importante pensar no bem-estar, e saber o que comer é fundamental para evitar desconforto. Por isso, quanto mais próximo ao treino, menor o volume e mais rápida deve ser a digestão do alimento.

Uma refeição completa com a ingestão de carboidratos, proteínas e gorduras pode ser feita 3 horas antes da atividade física. Um exemplo é um almoço com arroz, feijão, carne e vegetais.

Até duas horas antes você poderá consumir uma refeição um pouco mais leve e com menos fibras e gorduras. Por exemplo: um lanche de pão com ovo ou queijo.

De uma hora a trinta minutos antes do treino é indicado uma refeição leve e preferencialmente fonte de carboidrato: banana com mel e pão com geléia são alguns exemplos.

Se deixou para os últimos quinze minutos antes do treino, é orientado fazer refeição líquida e rica em carboidrato. Por exemplo: suco de uva integral.

É importante ressaltar que a recomendação do pré-treino deve respeitar os objetivos individuais, portanto, procure um nutricionista para um melhor direcionamento.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Especialista em Nutrição Funcional pelo Instituto VP e Nutrição Esportiva e Obesidade pela Universidade de São Paulo (USP). Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal6. Siga-a no Instagram.

