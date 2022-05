Policia Civil de Goiás quer saber se mais pessoas foram vítimas de estuprador em série

A Polícia Civil (PC) informou nesta quinta-feira (26), que cumpriu na última semana o quarto mandado de prisão contra Célio Roberto Rodrigues, suspeito de ser um estuprador em série.

De acordo com a PC, Célio cometeu os crimes entre os anos de 2012 e 2015, nos estados de Amazonas, Rondônia, Goiás e Mato Grosso, onde está preso.

Ele tinha o costume de agir da mesma maneira com as vítimas após a trangressão e mudava constantemente de cidade.

A identificação do suspeito pelos crimes cometidos em Goiânia, no ano de 2018, foi possível após cruzamento de informações genéticas contidas no Banco Nacional.

Apesar de já estar preso, Célio é investigado por abusar sexualmente de mais de 50 vítimas. A foto dele foi divulgada para que novas pessoas possam identificá-lo.