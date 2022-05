Jovem de 19 anos causa polêmica ao publicar vídeo com a noiva de 76: “amor ou interesse?”

Viralizou nas redes sociais a história de amor de um jovem, de 19 anos, e uma idosa, de 76, que decidiram expor as vivências do relacionamento no TikTok e até mesmo o pedido de casamento da dupla.

Os registros compartilhados deixaram milhares de internautas confusos e a discussão girou em torno de eles realmente serem um casal, se poderia haver interesse financeiro ou se era realmente amor.

Giuseppe D’Anna e a amada são italianos e, apesar da diferença de idades, se assumem ‘alma gêmea’ e prometem amor eterno nas redes sociais.

“Este é apenas o começo de um longo relacionamento”, publicou o garoto no TikTok, juntamente de uma montagem de fotos dos noivos.

Entre as polêmicas que alguns stalkers têm levantado está a hipótese de que ela seja a avó de Giuseppe e eles só estejam encenando para receber mídia.

De acordo com os ‘investigadores digitais’, em alguns vídeos antigos no perfil do menino, é possível ver os familiares do rapaz chamando a idosa de ‘nonna’ – avó, em italiano.

Além do mais, em momento algum os companheiros se beijam verdadeiramente nas postagens. Somente carícias e beijos na bochecha são trocados por eles.

