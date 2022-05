“Ela é um pequi aqui de Goiás”: conheça a nova dancinha do TikTok, que é sucesso do momento

“Ela é um pequi aqui de Goiás” se tornou uma das dancinhas mais viralizadas nas últimas duas semanas e o remix tem conquistado influenciadores do país inteiro, que decidiram dançar a coreografia.

O hit ‘eletrofunk’ foi criado encima da tradicional música ‘Morango do Nordeste’. No lançamento, o Mc quis homenagear as goianas, as qualificando como um ‘pequi’ em Goiás. Ou seja, muito queridas.

A primeira coreografia foi realizada pelo influencer Rafael Gomes (@faelgomeess) e, após o estouro em visualizações, paulistas, cariocas, mineiros e até sulistas decidiram entrar na brincadeira.

Ruivinha de Marte, Jacques Vanier, o youtuber João Caetano, o gêmeo Túlio, dos irmãos Rocha, e até mesmo a influencer Nuh Perez participaram da trend.

Acompanhe alguns dos vídeos