Últimos dias para se inscrever em concurso para a Polícia Militar de Goiás

Faltam apenas dois dias para se encerrarem as incrições para o consurso da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). O prazo termina na próxima segunda-feira (30).

Ao todo, são 1.500 vagas para soldado combatente e 20 para músicos, com salários iniciais de R$ 6.353,13. Para preenchê-las é preciso se encaixar em alguns requesitos, como diploma de curso superior em qualquer área e ter idade máxima de 30 anos.

Os interessados precisam acessar o site do Instituto AOCP, responsável por aplicar a prova e preencher os dados. Para efetivação da inscrição será cobrado o valor de R$ 110.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração, as provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 10 de julho. Após essa etapa, os selecionados passarão por testes de aptidão física e de habilidade específica (para os músicos), avaliação médica, odontológica e psicológica.

Concluídas todas as fases, os soldados serão nomeados para 19 Comandos Regionais da Polícia Militar espalhados pelo estado. Já os músicos se concentrarão em Goiânia.

Oportunidade

Outro concurso da PMGO está com inscrições abertas até o dia 06 de junho. Este é para oficiais, com 100 vagas para cadetes e 50 vagas para 2° tenentes (médicos, odontólogos e psicólogos). Os salários variam de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60.