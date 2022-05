Cliente apanha de garçonete em bar de Goiânia após ser provocada com dedo do meio

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada na madrugada deste domingo (29) no setor Jardim América, para atender uma ocorrência onde uma cliente foi agredida por uma garçonete, em um tradicional bar de Goiânia.

Segundo a vítima, de 34 anos, ela estava no estabelecimento normalmente, até que em um determinado momento a funcionária, de 28 anos, teria mostrado o dedo médio para ela, em sinal de provocação.

Revoltada, a cliente abordou a garçonete, questionando o motivo do gesto obsceno. Ambas se desentenderam e foi quando a jovem teria começado a agredir a mulher, com socos no rosto e puxões de cabelo.

Diante dos fatos, uma equipe policial foi acionada ao local, para encerrar a confusão.

As duas mulheres foram conduzidas até a delegacia, para que os devidos procedimentos legais fossem tomados.