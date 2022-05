Desconhecido consegue furtar carrinho da McLaren no Jundiaí e dona faz descoberta decepcionante

O furto inusitado de um carro de controle remoto McLaren marcou a noite deste domingo (29), no Parque Ambiental Ipiranga, no bairro Jundiaí, região Leste de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o sumiço do brinquedo foi percebido por volta das 22h. É nessa hora que a vítima faz a conta de rotina dos carrinhos e sentiu falta de uma peça laranja.

A Polícia Militar (PM) foi acionada. Porém, não havia ficha de locação com as características do suspeito tampouco com o nome dele.

A vítima chegou a ir até o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) para solicitar as imagens da câmera de segurança do local. Para a decepção dela, porém, o circuito não estava funcionando.

Um boletim de ocorrência por furto de carrinho de controle remoto foi registrado na Polícia Civil.