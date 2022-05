Essas são as “informações” que anapolinos estão dando para Léo Lins debochar da cidade

Após causar diversas polêmicas com a turnê “Bullying Arte”, o humorista Léo Lins estará de volta a Anápolis trazendo o Stand-Up Comedy “Perturbador” e ele já está recolhendo informações dos anapolinos para o tradicional vídeo de divulgação em que debocha da cidade.

Sempre antes das apresentações, o comediante pede para que a população local fale um pouco a respeito do município para que ele possa “conhecer melhor”.

Acontece que as piadas pesadas que costumam fazer como estratégia de divulgação nem sempre agradam e ele já chegou até mesmo a ter um show cancelado no Guarujá, no litoral de São Paulo, após uma das tradicionais brincadeiras.

Mesmo com tantas polêmicas, diversos anapolinos, e até mesmo pessoas que apenas conhecem a cidade, já estão engajados na “zoeira” e rechearam a publicação de comentários engraçados e maldosos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Lins (@leolins)

Dentre os principais relatos da população estão os vários buracos espalhados pela cidade, o plano de mobilidade e a obra inacabada da Câmara Municipal.

A apresentação está marcada para ocorrer no dia 17 de junho, no Teatro São Francisco e promete ser ainda mais “pesada” do que a anterior. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Ingresso Digital.